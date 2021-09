Carlos Corona e Antonella Fiordelisi paparazzati insieme | “Non lo dicono | ma sono fidanzati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo mamma Nina Moric e papà Fabrizio, ora èMaria (18 anni), ad essere al centro del gossip italiano. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, infatti,non è single. Anzi, al suo fianco c’è, 23 anni, ex volto noto di Uomini e Donne e Temptation Island. La coppia è stata paparazzata durante una romantica passeggiata notturna nel centro di Milano ma al momento non c’è nessun commento ufficiale.conosce molto bene il mondo del gossip, dal momento che spesso è stata la protagonista delle pagine di cronaca rosa. Da Ignazio Moser a Francesco Chiofalo, la giovane ha delle importanti relazioni alle spalle, di cui spesso non ne ha fatto segreto. Di recente, invece, si è parlato di lei per una polemica con Elisabetta Gregoraci. Sembra ...