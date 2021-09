Cape Fear | uno Scorsese di successo | grande suspense e grande De Niro

(Di venerdì 24 settembre 2021)Cinema, ore 18.50. Con Robert De, Nick Nolte, Jessica Lange. Regia di Martin. Produzione USA 1991. Durata: 2 ore e 10 minuti LA TRAMA Deè Max un pericoloso psicopatico che uscito di galera vuol vendicarsi dell'avvocato che praticamente ce lo mandò con una blanda difesa (un cliente così era meglio perderlo che trovarlo quindi lui decise di perderlo).. Comincia una lenta, inesorabile manovra di persecuzione arrivando a minacciare la figlia teenager dell'avv. Inutilmente costui con una serie di denunce cerca di togliersi il maniaco di torno. Per salvare la famiglia, l'avv la porta su un remoto imbarcadero su un fiume. Ma Deli trova anche lì. Una mortale resa dei conti è inevitabile. PERCHÈ VEDERLO Perché ...

Advertising

Tecnetio : @liottagio @Kataklinsmann Attenzione, il campionato è lungo. E la rubentus è come Robert DeNiro in “Cape Fear”. Sem… -

Ultime Notizie dalla rete : Cape Fear

CineFacts

Le sue più grandi interpretazioni Indimenticabili ed eterni i suoi ruoli: dal Travis, tassista giustiziere di Taxi Driver , al criminale Max Cady, tutto citazioni e tatuaggi di; dal ...... 'Il colore dei soldi (The Color of Money)', sfida vinta nel dare un seguito al grande successo 'Lo spaccone', mettendo al fianco di Paul Newman un Tom Cruise in grande ascesa, '- Il ...