Tullio De Piscopo e il dramma della malattia | Sono salvo grazie a Pino Daniele

(Di giovedì 23 settembre 2021) Il leggendario musicista napoletanoDeoggi è stato ospite a "Storie Italiane", il programma condotto da Serena Bortone su Rai1. Il batterista e cantautore ha parlatosua carriera esua infanzia,morte del fratello esua brutta. E' stato accolto in studio sulle note di un suo successo "Andamento lento", che lui ha ribattezzato "Andamento lento fortunato": "Mi ha dato la possibilità - ha rivelato - di acquistare la casa per tutta la mia famiglia, che se lo meritava… con 4 bagni! Nella casa di Porta Capuana non ce n'erano, ma da bambino fantasticavo, e ho realizzato il mio sogno".Deè diventato un batterista come suo padre: "Mio padre era un genio...

Spavento per Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Mentre stava intervistando il suo ospite,De, la conduttrice ha avuto uno spiacevole imprevisto. In particolare, ha avuto un problema di epistassi e ha iniziato a sanguinare dal naso. Per alcuni istanti i telespettatori hanno ...De, il dramma del tumore al fegato: 'Ho pensato all'eutanasia'Deha poi parlato della malattia che lo ha colpito alcuni anni fa, un tumore al fegato che lo portò a ...Tullio De Piscopo, nel corso della puntata odierna di Storie Italiane su Rai 1, ha parlato del cancro al fegato che lo ha colpito nel 2012. “Non volevo dare fastidio a nessuno, per questo avevo decis ...Alcuni anni fa aveva avuto la peggiore delle diagnosi, un tumore al fegato che lo ha fatto temere per la propria vita. Tullio De Piscopo, batterista dalla fama internazionale, raccontandosi a "Oggi è ...