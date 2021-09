Trattativa Stato-mafia | assolti in appello Dell’Utri e Mori

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 settembre 2021) Tutti. La sentenza didel processo sulla cosiddettademolisce il primo grado e smonta per intero la tesi accusatoria dei pm di Palermo che chiedevano di confermare le condanne di primo grado. Nel pomeriggio è arrivata la sentenza dei giudici di Palermo nel processo sulla “”,il dialogo segreto che uomini delloavrebbero intrattenuto con i vertici di Cosa nostra durante la stagione delle stragi, fra il 1992 e il 1993 La Corte di Assise di Palermo ha assolto l’ex senatore Marcello(“per non avere commesso il fatto”), gli ex generali del Ros Marioe Antonio Subranni (“perchè il fatto non costituisce reato”), in primo ...