Samsung Galaxy S20 FE con Snapdragon 865 a meno di 400 Euro da Unieuro (Di giovedì 23 settembre 2021) Samsung Galaxy S20 FE torna alla ribalta grazie alla super offerta disponibile online da UniEuro: uno sconto del 41% sul prezzo di listino. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 23 settembre 2021)S20 FE torna alla ribalta grazie alla super offerta disponibile online da Uni: uno sconto del 41% sul prezzo di listino. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

SamsungItalia : Pratico e stiloso: con #GalaxyZFlip3 5G #V cattura senza fatica i suoi lati migliori. #GalaxyxBTS @BTS_twt ??… - SamsungItalia : Flessibile e divertente: con #GalaxyZFlip3 5G videochiami i tuoi amici a mani libere, proprio come #JungKook e #RM.… - SamsungItalia : Compatto e d'impatto: con #GalaxyZFold3 5G #Jin si gode i suoi contenuti preferiti in totale relax. #GalaxyxBTS… - TuttoAndroid : Samsung Galaxy S20 FE con Snapdragon 865 a meno di 400 Euro da Unieuro - TuttoAndroid : Il miglior smartphone di fascia media di Samsung è in offerta -