Sampdoria, i convocati di D'Aversa per il Napoli (Di giovedì 23 settembre 2021) Roberto D'Aversa ha comunicato la lista dei calciatori convocati per la sfida contro il Napoli. Indisponibili Manolo Gabbiadini, Mohamed Ihattaren, Valerio Verre e Ronaldo Vieira. Ecco l'elenco completo:Portieri: Audero, Falcone, RavagliaDifensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murru, YoshidaCentrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Thorsby, Trimboli, SilvaAttaccanti: Caputo, Ciervo, Quagliarella, Torregrossa Foto: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

