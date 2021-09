Saman Abbas, la svolta: chiesta l'estradizione dal Pakistan per i genitori (Di giovedì 23 settembre 2021) chiesta l'estradizione per i genitori di Saman Abbas, indagati per l'omicidio della figlia e ricercati da Interpol a livello internazionale. Le due domande sono state firmate e trasmesse al Pakistan ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 settembre 2021)l'per idi, indagati per l'omicidio della figlia e ricercati da Interpol a livello internazionale. Le due domande sono state firmate e trasmesse al...

TgLa7 : Lo zio di Saman Abbas, Danish Hasnain, e' stato arrestato questa mattina in periferia di Parigi - Agenzia_Ansa : Danish Hasnain, zio di Saman Abbas, la ragazza scomparsa il 30 aprile scorso è stato arrestato questa mattina alla… - mara_carfagna : Grazie alla polizia francese e ai carabinieri per l’arresto di Danish Hasnain, lo zio della povera Saman Abbas e pr… - InfinitoIsacco : RT @fattoquotidiano: Saman Abbas, la ministra Cartabia ha firmato la richiesta di estradizione per i genitori della 18enne. Proseguono le r… - Leonessa121 : RT @fanpage: Caso #SamanAbbas, ieri è stato arrestato suo zio con l'accusa di omicidio. L'uomo è stato incastrato dagli inquirenti attraver… -