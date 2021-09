Romy Schneider | la triste Principessa Sissi dal destino maledetto

(Di giovedì 23 settembre 2021) “Non è vero quello che si dice comunemente di me che le fate si siano affacciate sulla mia culla.” Già era chiaro dalle sue stesse parole quanto la vita, per, non sia mai stata semplice. Nata il 23 settembre 1938 a Vienna, era piccolissima quando le truppe naziste avevano fatto il loro ingresso nella città austriaca. Anima segnata da ferite continue, prima fra tutte il divorzio dei genitori, crescerà dapprima con i nonni paterni per poi finire in collegio. Uscita nel 1953, all’età di quindici anni, capisce di voler seguire le orme di mamma Magdae papà Wolf Albach-Retty. Ha inizio per lei una parabola ascendente che culmina già due anni dopo, nei panni della giovane Elisabetta di Baviera, futura imperatrice d’Austria e nota come. Ma, a discapito della sua ...

Per tutti è stata ed è la principessa Sissi per eccellenza, ma Romy Schneider è stata molto di più. L'attrice austriaca - ma naturalizzata francese - è stata una delle interpreti più importanti della sua generazione ed è riuscita a diventare la musa di grandi ... L'attrice Romy Schneider è morta per un arresto cardiaco all'età di 43 anni dopo aver perso in circostanze tragiche suo figlio David. Elisabetta di Baviera, nota come Sissi, fu assassinata il 10 settembre 1898. L'imperatrice d'Austria ebbe una vita infelice.