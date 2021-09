Roma-Udinese 1-0 | decide Abraham Espulso Pellegrini | salta il derby

Advertising

OfficialASRoma : I migliori scatti dell'allenamento alla vigilia di #RomaUdinese ?? - RedazioneFM : #SerieA: Alla #Roma basta #Abraham, #Udinese sconfitta 1-0 - serieazone : Alla Roma basta il gol di Abraham contro l’Udinese: 1-0, vittoria e 12 punti in campionato! #SerieA #RomaUdinese - Agenzia_Ansa : Serie A: la Roma batte l'Udinese 1-0. Decide un gol di Abraham #ANSA - Toro_News : ?? | CLASSIFICA Chiuso il turno numero 5 di #SerieA: il #Torino ha 7 punti, 2 in più della #Juventus. La #Roma sale… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Udinese

: le scelte di Mourinho e Gotti Per Mourinho un solo cambio rispetto all'11 mandato in campo dal 1' a Verona: torna tra i titolari l'armeno Mkhitaryan - contro gli scaligeri il ...SEGUI LA DIRETTA DI2° TEMPO 72' - Gran parata di Rui Patricio, che salva il punteggio sulla conclusione insidiosa di Deulofeu. 68' - Soppy appena entrato si rende pericoloso nell'area giallorossa, ma il ...Roma-Udinese è l'ultima gara del turno infrasettimanale di Serie A: tutto sulle formazioni e su come seguire la sfida in tv e streaming.ROMA. Questa sera si è concluso il quinto turno del campionato di Serie A 2021/22 con i posticipi Sampdoria-Napoli, Torino-Lazio e Roma-Udinese. 31 gol realizzati nei dieci incontri disputati, ...