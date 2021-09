Questo Napoli fa paura, altro poker da scudetto. La Lazio non sa più vincere, continua la crisi (Di giovedì 23 settembre 2021) Adesso Questo Napoli fa paura a tutte. vincere a Marassi contro una Sampdoria in salute era un po’ la prova del nove per la squadra di Spalletti, ma piazzare un altro poker dopo tre giorni dallo 0-4 di Udine è qualcosa che va oltre a ogni possibile previsione. E allora, adesso è il caso di dirlo: per lo scudetto, fino alla fine, lotteranno anche i partenopei, a meno di crolli che per il momento, stando a quanto ci dice il campo dopo appena cinque giornate, sembrano davvero difficili. Osimhen è sempre più trascinatore, Insigne sforna assist e il gol per lui arriverà presto, Zielinski ritrova la condizione e segna subito. E poi c’è un super centrocampo: Ruiz imposta e segna, Anguissa fa sentire i muscoli ed è davvero dominante con la sua stazza e una buona tecnica. Il ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Adessofaa tutte.a Marassi contro una Sampdoria in salute era un po’ la prova del nove per la squadra di Spalletti, ma piazzare undopo tre giorni dallo 0-4 di Udine è qualcosa che va oltre a ogni possibile previsione. E allora, adesso è il caso di dirlo: per lo, fino alla fine, lotteranno anche i partenopei, a meno di crolli che per il momento, stando a quanto ci dice il campo dopo appena cinque giornate, sembrano davvero difficili. Osimhen è sempre più trascinatore, Insigne sforna assist e il gol per lui arriverà presto, Zielinski ritrova la condizione e segna subito. E poi c’è un super centrocampo: Ruiz imposta e segna, Anguissa fa sentire i muscoli ed è davvero dominante con la sua stazza e una buona tecnica. Il ...

