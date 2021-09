Povertà: Draghi all'Onu, 'obiettivo fame zero nel 2030' (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Quando il Segretario Generale Guterres ha lanciato l'idea di questo vertice nel 2019, la malnutrizione era già in aumento. Oggi, questa situazione è diventata ancora più drammatica. Secondo gli ultimi dati, quasi una persona su dieci nel mondo è denutrita. La pandemia e la recessione mondiale hanno spinto quasi 100 milioni di persone in Povertà estrema, portando il totale a 730 milioni". Così il premier Mario Draghi, intervenendo al 'Food Systems Summit' nell'ambito dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "I cambiamenti climatici hanno aumentato il rischio di siccità, inondazioni ed eventi meteorologici estremi, che colpiscono in modo sproporzionato il settore agricolo. Le variazioni nei modelli di precipitazioni e le ondate di calore hanno ridotto la resa delle colture e la produttività dei terreni. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Quando il Segretario Generale Guterres ha lanciato l'idea di questo vertice nel 2019, la malnutrizione era già in aumento. Oggi, questa situazione è diventata ancora più drammatica. Secondo gli ultimi dati, quasi una persona su dieci nel mondo è denutrita. La pandemia e la recessione mondiale hanno spinto quasi 100 milioni di persone inestrema, portando il totale a 730 milioni". Così il premier Mario, intervenendo al 'Food Systems Summit' nell'ambito dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "I cambiamenti climatici hanno aumentato il rischio di siccità, inondazioni ed eventi meteorologici estremi, che colpiscono in modo sproporzionato il settore agricolo. Le variazioni nei modelli di precipitazioni e le ondate di calore hanno ridotto la resa delle colture e la produttività dei terreni. ...

Ultime Notizie dalla rete : Povertà Draghi Intervento del Presidente Draghi all'Assemblea di Confindustria Home Governo e Istituzioni Intervento del Presidente Draghi all'Assemblea di Confindustria Governo e Istituzioni 23 Settembre 2021 Dura condanna Ue su ...famiglie erano ancora in condizione di povertà ...

Tridico: 'Ora salario minimo'/ 'Quota 100? Mia proposta pensione è uscita a 63 anni' Pier Luigi Bersani/ "Senza Conte e Speranza non saremmo qui a lodare Draghi" Nella lunga intervista ... È uno strumento di contrasto della povertà a cui però è necessario affiancare progetti e processi ...

