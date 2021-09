Polemiche su Honolulu | il web in rivolta contro il nuovo programma

(Di giovedì 23 settembre 2021), ilcomico targato Mediaset ha fatto discutere il popolo del web, il format è condotto da Fatima Trotta e Francesco Mandelli., criticato aspramente dal popolo del web che vede delle somiglianze con Colorado (Foto dal web)I due conduttori presenteranno i comici e saranno i protagonisti di alcuni monologhi, battute e colpi di scena, ci saranno comici ai loro esordi e comici esperti, inoltre i due conduttori si mettono in gioco esibendo diversi sketch comici Il debutto delnon è passato affatto inosservato su Twitter, molti telespettatori hanno commentato in maniera negativa ilformat targato Mediaset. Alcuni pensano fermamente che sia una copia di Colorado, lo show comico di Italia Uno, mentre altri trovano diverse ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Polemiche Honolulu

Ck12 Giornale

Lelo hanno indotto a cancellare il 'mega party' che aveva programmato per i suoi 60 anni - nacque adil 4 agosto 1961 - . La festa doveva farsi nel week - end, sull'isola di Martha's ...... anzi leche lo hanno " giustamente " indotto a cancellare il 'mega party' che aveva progettato per i suoi 60 anni: li ha compiuti ieri, essendo nato a adil 4 agosto 1961. La ...Mercoledì 22 settembre ha fatto il suo debutto su Italia Uno il nuovo show con Fatima Trotta e Francesco Mandelli ...Debutta questa sera su Italia 1 il nuovo programma comico Honolulu, prodotto da Colorado Film e 3Zero2 original content, in onda ogni mercoledì in prima serata e condotto dall’inedita coppia formata d ...