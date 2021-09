Oro: in calo a 1765 dollari l'oncia guardando a Fed (Di giovedì 23 settembre 2021) Quotazioni dell'oro in calo per la seconda seduta consecutiva dopo l'apertura della Fed sulla riduzione degli stimoli già a novembre, insieme alla cautela degli investitori di fronte alla tempesta ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 23 settembre 2021) Quotazioni dell'oro inper la seconda seduta consecutiva dopo l'apertura della Fed sulla riduzione degli stimoli già a novembre, insieme alla cautela degli investitori di fronte alla tempesta ...

Ultime Notizie dalla rete : Oro calo Wall Street: ieri seduta positiva (Dj +1%), la Fed prepara la stretta L'oro ha chiuso in lieve rialzo di 60 centesimi a 1.778,80 dollari all'oncia. Euro in calo dello 0,22% a 1,17 dollari, biglietto verde in rialzo dello 0,51% a 109,77 yen, sterlina in calo dello 0,23% ...

Andamento Future sul Petrolio del 23/09/2021, ore 9.00 L' oro nero ha aperto a 72,4 in salita dello 0,22% rispetto ai livelli della vigilia, mentre il future sull'oro mostra un calo dello 0,22% a 1.763,83. Le indicazioni non costituiscono invito al ...

Oro: in calo a 1765 dollari l'oncia guardando a Fed
Quotazioni dell'oro in calo per la seconda seduta consecutiva dopo l'apertura della Fed sulla riduzione degli stimoli già a novembre, insieme alla cautela degli investitori di fronte alla tempesta sca ...

