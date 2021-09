Netflix, “L’uomo delle castagne”: data d’uscita, trama e cast (Di giovedì 23 settembre 2021) Tra meno di una settimana debutterà su Netflix la nuova serie tv danese “L’uomo delle castagne”, tratta dall’omonimo libro di Søren Sveistrup. La serie tv segue due detective sulle tracce di un pericoloso serial killer, il quale è solito lasciare delle bamboline fatte di castagne sopra le sue vittime. Scopriamo insieme la data d’uscita, la trama e il cast. L’uomo delle castagne è la nuova serie tv danese Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 23 settembre 2021) Tra meno di una settimana debutterà sula nuova serie tv danese “”, tratta dall’omonimo libro di Søren Sveistrup. La serie tv segue due detective sulle tracce di un pericoloso serial killer, il quale è solito lasciarebamboline fatte disopra le sue vittime. Scopriamo insieme la, lae ilè la nuova serie tv danese Articolo completo: dal blog SoloDonna

