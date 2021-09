Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sempre più vicini: pizzicati sotto le coperte dall’occhio del Grande Fratello (Di giovedì 23 settembre 2021) Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si stanno avvicinando sempre più e stanno facendo sognare i fan. I due giovanissimi hanno attirato l’attenzione del pubblico su quella che sembrerebbe essere la prima storia d’amore che nascerà nella Casa. Che tra i due ci sia del tenero non è sfuggito nemmeno agli altri inquilini della Casa. Proprio Aldo Montano, che insieme ad Alex Belli è tra coloro che più hanno legato con Manuel Bortuzzo, ha fatto battutine sulla cosa dicendo: “Ho visto delle tenerezze”. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: baci e coccole nel letto Sono passate poco più di due settimane dall’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 6 di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 settembre 2021)si stanno avvicinandopiù e stanno facendo sognare i fan. I due giovanissimi hanno attirato l’attenzione del pubblico su quella che sembrerebbe essere la prima storia d’amore che nascerà nella Casa. Che tra i due ci sia del tenero non è sfuggito nemmeno agli altri inquilini della Casa. Proprio Aldo Montano, che insieme ad Alex Belli è tra coloro che più hanno legato con, ha fatto battutine sulla cosa dicendo: “Ho visto delle tenerezze”.: baci e coccole nel letto Sono passate poco più di due settimane dall’ingresso nella Casa delVip 6 di ...

