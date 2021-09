Lega, Corrotti: su campi nomadi Raggi farebbe meglio a tacere (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma – “È dal 2017 che la Raggi si vanta di riuscire a superare i campi rom della Capitale ma a fine mandato sono solo una manciata le baraccopoli sgomberate incluse nel ‘piano Rom’ costato milioni di euro. Un fallimento sul quale la sindaca Raggi farebbe meglio a tacere”. Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma – “È dal 2017 che lasi vanta di riuscire a superare irom della Capitale ma a fine mandato sono solo una manciata le baraccopoli sgomberate incluse nel ‘piano Rom’ costato milioni di euro. Un fallimento sul quale la sindaca”. Così in una nota Laura, consigliereRegione Lazio.

giuseppeadurno : RT @avinumalkeinu: @SCRIGNOMAGICO @Federic87190653 @todorov_denis Un popolo che elegge CORROTTI,IMPOSTORI,ladri E TRADITORI,non è vittima ,… - avinumalkeinu : @SCRIGNOMAGICO @Federic87190653 @todorov_denis Un popolo che elegge CORROTTI,IMPOSTORI,ladri E TRADITORI,non è vitt… - fullNam35087976 : RT @MassimoFerr: @ladyonorato La lega è sempre stato un progetto piduista per convogliare il malcontento verso gli interessi della cricca.… - MassimoFerr : @ladyonorato La lega è sempre stato un progetto piduista per convogliare il malcontento verso gli interessi della c… - boni15_boni : @RichbonesE @CastellinoLuigi @luigidimaio Fake news, oppure', notizia falsa, cercate, cercate, tanto non troverete,… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Corrotti Elezioni, 6 candidati con precedenti con la Giustizia, pubblici casellari giudiziari Ma oramai la "prima volta" della spazza - corrotti è diventata realtà. Tre gli aspiranti primi ... entrambi nel Partito di riferimento, la Lega dove la candidato Candida Bartoli 26 anni fa è stata ...

Anti vax prigionieri delle loro prevenzioni ... si nutre di ansie collettive, rabbia, divisione manichea tra la casta dei potenti corrotti e ... L'eurodeputata "no pass" Donato lascia la Lega. Alta tensione nel Carroccio Ha motivato così la sua ...

Roma, Corrotti (Lega Lazio): nomadi, Raggi meglio stia zitta askanews Lega, Corrotti: su campi nomadi Raggi farebbe meglio a tacere Roma - "È dal 2017 che la Raggi si vanta di riuscire a superare i campi rom della Capitale ma a fine mandato sono solo una manciata le baraccopoli ...

De Martini (Lega), il medico anti pass, euro e «Draghistan»: «Io ho votato no alla fiducia» La scelta del deputato leghista alla Camera: «Sono contrario alla certificazione verde perché sono contrario all’obbligo vaccinale e a tutto ciò che ci si avvicini o lo proponga surrettiziamente» ...

