La manipolazione genetica in laboratori fai-da-te aumenta la minaccia di bioterrorismo (Di giovedì 23 settembre 2021) Lo sconvolgimento globale causato dalla pandemia ha messo in luce i pericoli nascosti dietro minacce minuscole come un virus. Qualunque governo, autorità di sicurezza o comune cittadino si sentirebbe più al sicuro se gli agenti patogeni più letali fossero pienamente sotto controllo: abbiamo imparato, in questi mesi che non è così, che in giro ci sono altre centinaia di migliaia di virus che ancora non conosciamo. C’è poi il rischio di diffusione di virus frutto di sperimentazioni non controllate: negli ultimi anni i laboratori genetici fai-da-te si sono moltiplicati e non difficilmente possiamo sapere cosa bolle in pentola, o nei baker. Ne scrive il Financial Times, con un articolo firmato da Izabella Kaminska che racconta come «il calo dei costi e la crescente accessibilità a strumenti di manipolazione genetica abbia favorito la ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 settembre 2021) Lo sconvolgimento globale causato dalla pandemia ha messo in luce i pericoli nascosti dietro minacce minuscole come un virus. Qualunque governo, autorità di sicurezza o comune cittadino si sentirebbe più al sicuro se gli agenti patogeni più letali fossero pienamente sotto controllo: abbiamo imparato, in questi mesi che non è così, che in giro ci sono altre centinaia di migliaia di virus che ancora non conosciamo. C’è poi il rischio di diffusione di virus frutto di sperimentazioni non controllate: negli ultimi anni igenetici fai-da-te si sono moltiplicati e non difficilmente possiamo sapere cosa bolle in pentola, o nei baker. Ne scrive il Financial Times, con un articolo firmato da Izabella Kaminska che racconta come «il calo dei costi e la crescente accessibilità a strumenti diabbia favorito la ...

Advertising

Gaebaldi : Il virus responsabile della pandemia di Covid-19 'ha caratteristiche di aggressività anomale ed estremamente patoge… - Nohabloconnadi1 : RT @italiadeidolori: @contafinoa100 Agevoliamo. 'Biochip' non significa 'chip', ma è una manovra che comprende la manipolazione genetica um… - mirddyn_rm : @elvinlobo @BiologiScienza I virus esistono da ben prima dell’essere umano. Poi esistono anche quelli generati nei… - cozzmat : RT @Francyclick: ?? scritto che faccio parte di un trial sperimentale a manipolazione genetica per patologia oncologica ancora sconosciuta.… - Francyclick : ?? scritto che faccio parte di un trial sperimentale a manipolazione genetica per patologia oncologica ancora scono… -