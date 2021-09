Il presidente dell'Empoli da Auriemma in radio: "Ecco cosa deve fare il Napoli contro la Samp" (Di giovedì 23 settembre 2021) A radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli. "Bajrami? Giocatore talentuoso che si deve completare, ieri è entrato a poco dalla fine. Viti? Finalmente ieri ha giocato ed è stato forse il migliore in campo. A Empoli abbiamo vissuto difficoltà spesso e quindi ci vuole più energia. A parlare dei nostri calciatori adesso gli si fa del male, a volte mi capita di cascarci. Abbiamo una squadra giovane, confidiamo molto sull'aspetto dell'allenatore che possa migliorare i nostri giocatori dal punto di vista individuale". "Meglio una squadra giovane allenata da un tecnico molto esperto? A volte alcuni allenatori giovani hanno metodi vecchi sul ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 settembre 2021) AMarte nel corsoa trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaeleè intervenuto Fabrizio Corsi,. "Bajrami? Giocatore talentuoso che sicompletare, ieri è entrato a poco dalla fine. Viti? Finalmente ieri ha giocato ed è stato forse il migliore in campo. Aabbiamo vissuto difficoltà spesso e quindi ci vuole più energia. A parlare dei nostri calciatori adesso gli si fa del male, a volte mi capita di cascarci. Abbiamo una squadra giovane, confidiamo molto sull'aspetto'allenatore che possa migliorare i nostri giocatori dal punto di vista individuale". "Meglio una squadra giovane allenata da un tecnico molto esperto? A volte alcuni allenatori giovani hanno metodi vecchi sul ...

Advertising

matteosalvinimi : Il presidente Draghi all’assemblea di Confindustria dice di NO a nuove tasse, dall’aumento dell’IMU alla patrimonia… - LauraPausini : #PippoBaudo ha ricevuto dal Presidente Mattarella l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito d… - chetempochefa : “Io proprio non me lo aspettavo. È stato un gesto spontaneo del Presidente. Questo regalo per me è motivo di grande… - Astra_x_Aspera : ++I PUZZOLENTI INCIUCI X IL QUIRINALE++ Sento'cianciare'dell'idea di proporre lo'zio'di #Letta (l'ambiguo Gianni)in… - Spazio_Napoli : Il presidente dell'Empoli da Auriemma in radio: 'Ecco cosa deve fare il Napoli contro la Samp' -