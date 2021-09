GF Vip, liti per le pulizie, Manila attacca tutti e Soleil fa un gesto drastico (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip stanno nascendo le prime liti e al centro dell’attenzione vi è la ripartizione dei ruoli inerenti le faccende domestiche. A perdere la pazienza è stata soprattutto Manila Nazzaro, la quale è stata rinominata come l’organizzatrice della cucina. La donna ha sbottato contro i suoi coinquilini accusandoli di non fare nulla. Il suo comportamento, però, ha indispettito parecchio Soleil Sorge. Lo sfogo di Manila Nazzaro al GF Vip In queste ore, Manila Nazzaro ha avuto uno sfogo molto acceso contro alcuni coinquilini. I concorrenti stavano mangiando quando, improvvisamente, la showgirl ha preso la parola per sgridare tutti. In particolare, ha esortato i compagni di gioco a lavare tutto quello che viene usato: “Parentesi bicchieri e tazze del latte. Chi la ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip stanno nascendo le primee al centro dell’attenzione vi è la ripartizione dei ruoli inerenti le faccende domestiche. A perdere la pazienza è stata soprattuttoNazzaro, la quale è stata rinominata come l’organizzatrice della cucina. La donna ha sbottato contro i suoi coinquilini accusandoli di non fare nulla. Il suo comportamento, però, ha indispettito parecchioSorge. Lo sfogo diNazzaro al GF Vip In queste ore,Nazzaro ha avuto uno sfogo molto acceso contro alcuni coinquilini. I concorrenti stavano mangiando quando, improvvisamente, la showgirl ha preso la parola per sgridare. In particolare, ha esortato i compagni di gioco a lavare tutto quello che viene usato: “Parentesi bicchieri e tazze del latte. Chi la ...

tuttopuntotv : GF Vip, liti per le pulizie, Manila attacca tutti e Soleil fa un gesto drastico #GFVip6 #GFVip #Manila #soleil - infoitcultura : Grande Fratello Vip 2021/ Prime liti in casa: Katia e Jessica infastidite - occhio_notizie : #GfVip6, iniziano le prime liti tra i concorrenti ?? - Antonio53852152 : Io scopo del #gfvip è quello di discutere le dinamiche,le vicende, le liti dentro la casa non le sorprese ai conco… - danitrash77 : @vincycernic2 speriamo bene davvero, perché questo cast rischia di diventare iconico solo per il trash ma non per le liti, Gf Vip 2 vibes -