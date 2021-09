F1, Lewis Hamilton: “Max cercherà ancora lo scontro? Non mi interessa, a volta bisogna usare l’intelligenza…” (Di giovedì 23 settembre 2021) Lewis Hamilton è pronto e carico in vista del fine settimana del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Per il sette volte campione del mondo siamo ai nastri di partenza di una gara di capitale importanza per la sua rincorsa verso il titolo. Al momento, infatti, il portacolori della Mercedes insegue a 5 punti di distanza Max Verstappen ma, proprio l’olandese, sarà costretto a scattare 3 posizioni più indietro in griglia di partenza per la penalizzazione post-incidente di Monza. E, proprio dall’ormai famosissimo contatto alla prima chicane di Monza, è partita la conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend di Sochi. Nonostante l’HALO gli abbia salvato la vita, qualche acciacco permane. “Sto bene fortunatamente – le sue parole riportate da Speedweek – La mia fisioterapista Angela mi ha preso ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021)è pronto e carico in vista del fine settimana del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Per il sette volte campione del mondo siamo ai nastri di partenza di una gara di capitale importanza per la sua rincorsa verso il titolo. Al momento, infatti, il portacolori della Mercedes insegue a 5 punti di distanza Max Verstappen ma, proprio l’olandese, sarà costretto a scattare 3 posizioni più indietro in griglia di partenza per la penalizzazione post-incidente di Monza. E, proprio dall’ormai famosissimo contatto alla prima chicane di Monza, è partita la conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend di Sochi. Nonostante l’HALO gli abbia salvato la vita, qualche acciacco permane. “Sto bene fortunatamente – le sue parole riportate da Speedweek – La mia fisioterapista Angela mi ha preso ...

Advertising

OA_Sport : #F1, Lewis #Hamilton: “Max cercherà ancora lo scontro? Non mi interessa, a volta bisogna usare l’intelligenza…”… - dinoadduci : Hamilton e la polemica di Red Bull: “Marko? Lui non mi interessa. Mai detto che stavo per morire a Monza” - Gazzetta_it : F1 GP Russia, Lewis Hamilton: “Incidente Monza? Mai detto che stavo per morire” - iawiaprix : dal gp di russia vorrei ottenere il sorpasso di lewis su max e quello della ferrari sulla mclaren. visto che la se… - gponedotcom : Formula 1: Gran Premio di Russia, Sochi, gli orari in TV su Sky e TV8: La Formula 1 sbarca in Russia, a Sochi, per… -