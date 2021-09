Cosmo e Massimo, coppia omosessuale di Manfredonia: incendiata la loro auto I due hanno anche pensato di abbandonare la Puglia dopo le pesanti intimidazioni (Di giovedì 23 settembre 2021) Cosmo è pugliese, Massimo calabrese. Vivono a Manfredonia. Male. Perché non vengono lasciati in pace. Una coppia gay che deve subire costantemente insulti, intimidazioni, danneggiamenti, si stufa pure. Oggi scade la prima rata della macchina nuova. auto incendiata l’altro ieri da ignoti. auto che era stata comprata per sostituirne una che era stata talmente danneggiata, da chi vuole male a questi due uomini, che è finita dallo sfasciacarrozze. L'articolo Cosmo e Massimo, coppia omosessuale di Manfredonia: incendiata la loro auto <small class="subtitle">I due hanno anche ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 23 settembre 2021)è pugliese,calabrese. Vivono a. Male. Perché non vengono lasciati in pace. Unagay che deve subire costantemente insulti,, danneggiamenti, si stufa pure. Oggi scade la prima rata della macchina nuova.l’altro ieri da ignoti.che era stata comprata per sostituirne una che era stata talmente danneggiata, da chi vuole male a questi due uomini, che è finita dallo sfasciacarrozze. L'articolodila I due...

