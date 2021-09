Chiesa e De Ligt, "i punzecchiati" rispondono: il loro impatto contro lo Spezia (Di giovedì 23 settembre 2021) Massimiliano Allegri li aveva pungolati in conferenza stampa: la risposta del difensore e dell'esterno non si è fatta attendere, subito decisivi nella prima vittoria in campionato a La Spezia. Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 23 settembre 2021) Massimiliano Allegri li aveva pungolati in conferenza stampa: la risposta del difensore e dell'esterno non si è fatta attendere, subito decisivi nella prima vittoria in campionato a La

Advertising

CB_Ignoranza : La Juve vince la prima partita di campionato nel segno di Chiesa e De Ligt: due di quelli che avevano giocato meno,… - Eurosport_IT : JUVE: ECCO LA PRIMA VITTORIA! ???? Primi tre punti in campionato per Allegri, ma che sofferenza! Lo Spezia, dopo es… - Gazzetta_it : #Chiesa e #DeLigt, un gol alle voci: “Vincere è l’unica cosa che conta” #SpeziaJuve - giadar582 : RT @dreaminhogvarts: CHICCO CHIESA E MATTHIJS DE LIGT I BFF PANCHINATI CHE RIBALTANO LA PARTITA QUESTO È IL KARMA È IL KARMAAAAA - robman1976 : @juventibus De ligt 7: pensare solo di lasciarlo in panchina è follia pura..ha più di 200 presenze a 22 anni..farà… -