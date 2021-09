Bellelli nuovo capo della Procura di Pescara Battuto collega Di Florio | entrambi erano in sanitopoli

(Di giovedì 23 settembre 2021)- Il Plenum del Csm ha nominatodiGiuseppeha riportato 14 voti contro gli 8 dell'altro candidato, Giampiero Di. I due magistrati facevanoparte del poolpescarese guidata da Nicola Trifuoggi che nel 2008 conclusero l'indagine a carico di Ottaviano Del Turco per laabruzzese.è stato poi pm nel processo a carico di Montedison per la più grande discarica di veleni italiana, quella di Bussi sul Tirino (), anche questa confermata in Cassazione come laattualmente dirige la ...

"Porgo a nome mio personale e della giunta regionale che presiedo i migliori auguri per la nuova sfida professionale al dottor Giuseppe, che il Csm ha nominato capo della Procura di Pescara. Chiamato all'importante compito di garantire il rispetto della legge troverà sempre la Regione al suo fianco per il raggiungimento di ...è stato poi pm nel processo a carico di Montedison per la più grande discarica di veleni italiana, quella di Bussi sul Tirino (Pescara), anche questa confermata in Cassazione come la ...Cronaca Pescara - 23/09/2021 09:19 - Il Plenum del Csm ha nominato capo della Procura di Pescara Giuseppe Bellelli. Bellelli ha riportato 14 voti contro gli 8 dell'altro ...Il Consiglio superiore della Magistratura ha nominato capo della Procura di Pescara Giuseppe Bellelli. Bellelli ha riportato 14 voti contro gli 8 dell'altro ca ...