“Avevo deciso di morire”. Oggi è un altro giorno, il vip racconta il suo dramma (Di giovedì 23 settembre 2021) Momenti di commozione Oggi a ‘Oggi è un altro giorno’, il programma su Rai condotto da Serena Bortone, quando il cantante ha raccontato il suo dramma dopo la scoperta del tumore al fegato. “Ho avuto paura di morire, Avevo deciso di andare in Svizzera per l’eutanasia. Ho poi ho pensato di non essere pronto, volevo veder crescere i miei nipotini e piano piano ho cominciato a combattere. Pino Daniele mi ha regalato un rosario mi disse vedrai che ti aiuterà… Non ti disperare”. “Sono molto legato a lui perché con quella visita in ospedale mi ha salvato, assieme alla musica e ai miei nipotini”. Lui è Tullio De Piscopo, uno dei musicisti che maggiormente hanno influenzato gli ultimi 40 anni. La scoperta della malattia quasi 10 anni fa, nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Momenti di commozionea ‘è un’, il programma su Rai condotto da Serena Bortone, quando il cantante hato il suodopo la scoperta del tumore al fegato. “Ho avuto paura didi andare in Svizzera per l’eutanasia. Ho poi ho pensato di non essere pronto, volevo veder crescere i miei nipotini e piano piano ho cominciato a combattere. Pino Daniele mi ha regalato un rosario mi disse vedrai che ti aiuterà… Non ti disperare”. “Sono molto legato a lui perché con quella visita in ospedale mi ha salvato, assieme alla musica e ai miei nipotini”. Lui è Tullio De Piscopo, uno dei musicisti che maggiormente hanno influenzato gli ultimi 40 anni. La scoperta della malattia quasi 10 anni fa, nel ...

