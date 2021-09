Alimentazione: colazione bambini troppo trascurata, progetto per valorizzarla (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos Salute) - Il mantra lo conosciamo tutti: la colazione è il pasto più importante della giornata, eppure questo momento fondamentale viene spesso sottovalutato, talvolta del tutto dimenticato. Da una ricerca - realizzata da Toluna su un campione di 1500 persone tra i 18 ai 64 anni, con focus su 300 genitori con figli da 0/12 anni, e commissionata da Nestlé -emerge infatti che solo 1 genitore su 3 prepara la colazione insieme ai propri figli e che il tempo dedicato dal 71% dei bambini al pasto del mattino, nei giorni feriali, è di massimo 15 minuti. Per restituire alla colazione la giusta dignità e per iniziare la giornata col pasto giusto arriva "Buongiorno con Nutripiatto", una nuova edizione del progetto Nutripiatto di Nestlé sviluppata insieme agli esperti dell'Università ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos Salute) - Il mantra lo conosciamo tutti: laè il pasto più importante della giornata, eppure questo momento fondamentale viene spesso sottovalutato, talvolta del tutto dimenticato. Da una ricerca - realizzata da Toluna su un campione di 1500 persone tra i 18 ai 64 anni, con focus su 300 genitori con figli da 0/12 anni, e commissionata da Nestlé -emerge infatti che solo 1 genitore su 3 prepara lainsieme ai propri figli e che il tempo dedicato dal 71% deial pasto del mattino, nei giorni feriali, è di massimo 15 minuti. Per restituire allala giusta dignità e per iniziare la giornata col pasto giusto arriva "Buongiorno con Nutripiatto", una nuova edizione delNutripiatto di Nestlé sviluppata insieme agli esperti dell'Università ...

