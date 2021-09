Alex Belli in lacrime al Gf Vip, lo sfogo con Manila sul figlio che non arriva (Di giovedì 23 settembre 2021) Momenti di commozione per Alex Belli al Grande Fratello Vip mentre chiacchiera in giardino con Manila Nazzaro Alex Belli e Manila Nazzaro stanno chiacchierando in giardino, quando si affronta un argomento delicato che fa piangere l’attore. Scatta l’abbraccio tenerissimo di Manila che prova a sollevarlo, confortandolo. In pratica l’attore confida alla sua amica al Grande Fratello Vip che da un anno sta tentando con la moglie Delia di fare un figlio, ma lei non è riuscita ancora a rimanere incinta. L’idea però fa commuovere Alex che scoppia a piangere tra le braccia dell’ex miss Italia. Un dolce momento al Grande Fratello che fa riflettere le tante persone che vivono lo stesso problema. Leggi anche–> Gf Vip, Aldo Montano lascia la ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Momenti di commozione peral Grande Fratello Vip mentre chiacchiera in giardino conNazzaroNazzaro stanno chiacchierando in giardino, quando si affronta un argomento delicato che fa piangere l’attore. Scatta l’abbraccio tenerissimo diche prova a sollevarlo, confortandolo. In pratica l’attore confida alla sua amica al Grande Fratello Vip che da un anno sta tentando con la moglie Delia di fare un, ma lei non è riuscita ancora a rimanere incinta. L’idea però fa commuovereche scoppia a piangere tra le braccia dell’ex miss Italia. Un dolce momento al Grande Fratello che fa riflettere le tante persone che vivono lo stesso problema. Leggi anche–> Gf Vip, Aldo Montano lascia la ...

