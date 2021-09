Vangelo del giorno | Luca 9 | 1-6 – Audio e commento Papa Francesco

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo spunto daldi oggi 22 Settembre 2021, Mercoledì: “uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro“. XXV Settimana del tempo ordinario – I settimana del Salterio – Anno B Dalsecondo9,1-6 In quel tempo, Gesù convocò i Dodici e diede loro forza L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

francescoassisi : La novena di San Francesco di quest'anno, 'Francesco, uomo appassionato del Vangelo', preparerà alla festa del 4 o… - Pontifex_it : La croce esige una testimonianza limpida. Perché la croce non vuol essere una bandiera da innalzare, ma la sorgente… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'Non si tratta di essere ostili al mondo, ma di essere segni di contraddizione nel mondo. Cristiani… - SavagliaAnto : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 22 settembre 2021. - PaoloTolomeo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 22 settembre 2021. -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

...ildella dignità della persona e ildella vita sono un unico e indivisibile. A San Marino si sta assistendo a una forte mobilitazionelaicato cattolico in difesa della vita ...La paginadi questa domenica è ricca di insegnamenti. Prima di tutto essa ci insegna a guardarci dal brutto peccato della gelosia. Questo difetto lo possiamo riscontrare sia nell'atteggiamento di ...Santiago (Agenzia Fides) – “La radio per diversi anni è stata una delle istituzioni che ha riscosso la maggiore fiducia nei cittadini. In questo tempo di cambiamenti sociali, dobbiamo rafforzare il no ...Non usa mezzi termini Francesco all’Angelus mentre commenta il Vangelo del giorno: “Vuoi primeggiare? Servi”. Vuoi essere grande? Fatti piccolo. Vuoi ricevere? Dona. Con forza, davanti alla sua Piazza ...