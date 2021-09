Una Vita | anticipazioni 23 settembre | Felipe depone in tribunale contro Genoveva | Velasco compromette tutto

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Una23: domani sarà il “giorno di“, che racconterà la sua versione dei fatti in. Sarà una grande puntata, anche perchécomplicherà la situazione. Una23accusadavanti al giudice. Sta per convincerlo, ma… Finalmentepotrà dire la suala moglie in. Sembrerà che riesca a convincere il giudice che lei abbia ucciso Marcia, mainterrogherà il collega imbrogliando le carte a favore della Salmeròn. Ildefonso sorpreso dalla reazione di ...