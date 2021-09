Ternana-Parma, Serie B: le ultime e le probabili formazioni (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ternana-Parma in campo questa sera dalle 18.00 al “Liberati”, per la 5a giornata del campionato di Serie B 21-22. I padroni di casa, dopo aver conquistato il primo punto stagionale, vogliono migliorarsi contro una delle big della stagione. Ecco come le due squadre potrebbero scendere in campo. Statistiche, precedenti e curiosità di Ternana-Parma Dopo le tre sconfitte subite nelle prime tre uscite di campionato (Brescia, Reggina e Pisa), le Fere sono riuscite a raccogliere il primo punto per la loro classifica. Nel difficile match esterno contro il Monza, infatti, i ragazzi di Lucarelli, andati sotto in virtù della rete realizzata da Dany Mota al 5? minuto, nei secondi finali hanno risposto con la realizzazione di Capone, decretando l’1-1 finale. Il Parma, invece, che in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021)in campo questa sera dalle 18.00 al “Liberati”, per la 5a giornata del campionato diB 21-22. I padroni di casa, dopo aver conquistato il primo punto stagionale, vogliono migliorarsi contro una delle big della stagione. Ecco come le due squadre potrebbero scendere in campo. Statistiche, precedenti e curiosità diDopo le tre sconfitte subite nelle prime tre uscite di campionato (Brescia, Reggina e Pisa), le Fere sono riuscite a raccogliere il primo punto per la loro classifica. Nel difficile match esterno contro il Monza, infatti, i ragazzi di Lucarelli, andati sotto in virtù della rete realizzata da Dany Mota al 5? minuto, nei secondi finali hanno risposto con la realizzazione di Capone, decretando l’1-1 finale. Il, invece, che in ...

