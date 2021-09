' Se muoio è stata mia moglie' | sospetto omicidio a Torino | l' sms all' amante apre le indagini

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Come riportato da Today , l'autopsia, i cui risultati sono stati resi noti a settembre 2021, ha evidenziato lesioni interne compatibili con una morte per soffocamento o strangolamento. Inoltre, nel ...

Il testo del messaggio recita: 'Se domani mi trovano morto èmia moglie, chiama la Polizia' . Davanti a ciò, le Forze dell'Ordine hanno dato in via alle indagini per far luce su tutta questa ...'Se domani mi trovano morto èmia moglie, chiama la polizia' è il messaggio che, poche ore prima di morire, il 50enne ha inviato all'amante che vive in Puglia, secondo quanto riportato sulle ...