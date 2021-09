Salvini: “Lega divisa? Dovranno aspettare 30 anni” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Sono trent’anni che ne dicono di tutti i colori sulla Lega. Se aspettano una Lega divisa devono aspettare i prossimi trent’anni”. Matteo Salvini, leader della Lega, ospite di Telelombardia, risponde così ad una domanda sulle divisioni nel partito. “Un partito che raccoglie la fiducia di milioni di italiani, che ha mille sindaci e governa 14 regioni per fortuna in democrazia ha sensibilità diverse, ma su alcuni temi fondamentali, il no a nuove tasse, la conferma di Quota 100 e l’aumento delle pensioni di invalidità, siamo tutti d’accordo”, dice. “Sulla storia del green pass esteso o meno saranno gli anni a dire chi aveva ragione. Noi stiamo garantendo come Lega il diritto al vaccino per chi lo vuole e il diritto alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Sono trent’che ne dicono di tutti i colori sulla. Se aspettano unadevonoi prossimi trent’”. Matteo, leader della, ospite di Telelombardia, risponde così ad una domanda sulle divisioni nel partito. “Un partito che raccoglie la fiducia di milioni di italiani, che ha mille sindaci e governa 14 regioni per fortuna in democrazia ha sensibilità diverse, ma su alcuni temi fondamentali, il no a nuove tasse, la conferma di Quota 100 e l’aumento delle pensioni di invalidità, siamo tutti d’accordo”, dice. “Sulla storia del green pass esteso o meno saranno glia dire chi aveva ragione. Noi stiamo garantendo comeil diritto al vaccino per chi lo vuole e il diritto alla ...

