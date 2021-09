Raggi | entro 2030 -51% emissioni grazie a alberi | reti smart e tpl

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma – “Gli enti locali devono mettere in campo una decarbonizzazione progressiva e politiche di resilienza. Il sistema economico va completamente riconvertito, a partire dalla produzione, mentre le risorse del Pnrr saranno di grande aiuto per rendere la città più resiliente.” “A Roma abbiamo un piano di azione per le energie e il clima che è un programma decennale per la transizione energetica. L’obiettivo è arrivare a zeropartendo da un -51%il”. Così la sindaca di Roma, Virginia, intervenendo al “Forum Sostenibilità – La Grande sfida per il futuro” organizzato dal Sole24ore. “Metteremo in campo molte azioni- ha aggiunto- dalla riforestazione all’incremento delle. Dalle infrastrutture per le per auto elettriche agli ...