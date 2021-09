Poco gioco, tanto Chiesa: la Juve rischia anche contro lo Spezia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Molti, prima che Massimiliano Allegri poi guidasse la Juventus alla vittoria di cinque scudetti di fila, dissero che aveva basato le sue fortune lavorando sulla base lasciata da Antonio Conte che l’aveva preceduto. Stavolta, per quello che si è visto a La Spezia, sembra invece che abbia proseguito sulla falsariga del lavoro di Andrea Pirlo: un 4-4-2 cercato decisamente con troppa pertinacia, fatto di esterni inventati, manovra tutt’altro che fluida e amnesie difensive. La verità è che Massimiliano Allegri avrebbe un disperato bisogno di Miralem Pjanic, che infatti voleva riavere a disposizione. Il periodo d’oro della sua Juventus vedeva la presenza di tre registi: il bosniaco a centrocampo, Bonucci in difesa, Dybala in avanti. I bianconeri avevano sempre una fonte di gioco, un’opzione di scarico, un punto di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 settembre 2021) Molti, prima che Massimiliano Allegri poi guidasse lantus alla vittoria di cinque scudetti di fila, dissero che aveva basato le sue fortune lavorando sulla base lasciata da Antonio Conte che l’aveva preceduto. Stavolta, per quello che si è visto a La, sembra invece che abbia proseguito sulla falsariga del lavoro di Andrea Pirlo: un 4-4-2 cercato decisamente con troppa pertinacia, fatto di esterni inventati, manovra tutt’altro che fluida e amnesie difensive. La verità è che Massimiliano Allegri avrebbe un disperato bisogno di Miralem Pjanic, che infatti voleva riavere a disposizione. Il periodo d’oro della suantus vedeva la presenza di tre registi: il bosniaco a centrocampo, Bonucci in difesa, Dybala in avanti. I bianconeri avevano sempre una fonte di, un’opzione di scarico, un punto di ...

