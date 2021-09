Oggi 22 settembre preghiamo San Maurizio, martire per essersi rifiutato di uccidere i cristiani (Di mercoledì 22 settembre 2021) Era un generale dell’impero romano che aveva guidato la leggendaria Legione tebana egizio-romana e fu martirizzato sotto Diocleziano. La legione da lui guidati era interamente composta di soldati cristiani. A loro fu affidato il compito di uccidere alcune popolazioni convertite al cristianesimo. Maurizio per primo si rifiutò e fu condannato a morte. 22 settembre: Maurizio, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 22 settembre 2021) Era un generale dell’impero romano che aveva guidato la leggendaria Legione tebana egizio-romana e fu martirizzato sotto Diocleziano. La legione da lui guidati era interamente composta di soldati. A loro fu affidato il compito dialcune popolazioni convertite al cristianesimo.per primo si rifiutò e fu condannato a morte. 22, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

