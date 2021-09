Marvel's Guardians Of The Galaxy: nuovo video gameplay mostra i combattimenti, progressione e molto altro (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il 26 ottobre su praticamente ogni console, arriverà Marvel's Guardians of the Galaxy, nuovo lavoro Eidos Montreal che sembra fin troppo simile a Marvel's Avengers. Non siamo qui per fare speculazioni in merito ma per parlare del nuovo trailer, decisamente lungo e abbastanza completo sulle feature che ci ritroveremo tra le mani tra poco più di un mese. Game Informer ha recentemente caricato questo filmato, che mostra circa nove minuti di gioco in cui possiamo vedere oltre al combat system, anche la Milano la nave protagonista del folle team di supereroi e che fungerà da hub. Anche la narrazione fa capolino, con le scelte di dialogo capaci di influenzare i rapporti con i nostri quattro compagni. Manca poco dunque all'arrivo di Marvel's ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il 26 ottobre su praticamente ogni console, arriverà'sof thelavoro Eidos Montreal che sembra fin troppo simile a's Avengers. Non siamo qui per fare speculazioni in merito ma per parlare deltrailer, decisamente lungo e abbastanza completo sulle feature che ci ritroveremo tra le mani tra poco più di un mese. Game Informer ha recentemente caricato questo filmato, checirca nove minuti di gioco in cui possiamo vedere oltre al combat system, anche la Milano la nave protagonista del folle team di supereroi e che fungerà da hub. Anche la narrazione fa capolino, con le scelte di dialogo capaci di influenzare i rapporti con i nostri quattro compagni. Manca poco dunque all'arrivo di's ...

