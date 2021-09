Lazio, le ambulanze nuove restano nei parcheggi: manca il personale (Di mercoledì 22 settembre 2021) commenta ambulanze nuove ma ancora bloccate nei parcheggi, mentre a Roma i pazienti che necessitano di un mezzo di soccorso sono costretti a salire su veicoli fatiscenti. 'Fuori dal Coro' mostra come ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 settembre 2021) commentama ancora bloccate nei, mentre a Roma i pazienti che necessitano di un mezzo di soccorso sono costretti a salire su veicoli fatiscenti. 'Fuori dal Coro' mostra come ...

Advertising

calzelunghe17 : RT @periucs: Capito i soldi che solo la regione Lazio (Zingaretti) butta via con le ambulanze private? Però il tampone non te lo voglion da… - CarloUlivi : RT @ladyrosmarino: Regione Lazio Zingaretti PD Ambulanze scassate e quelle nuove ferme @robersperanza niente da dire? #fuoridalcoro - Loredanataberl1 : RT @lucabattanta: Il business delle ambulanze private in Lazio a #fuoridalcoro - Niko_VI : RT @periucs: Capito i soldi che solo la regione Lazio (Zingaretti) butta via con le ambulanze private? Però il tampone non te lo voglion da… - Niko_VI : RT @ladyrosmarino: Regione Lazio Zingaretti PD Ambulanze scassate e quelle nuove ferme @robersperanza niente da dire? #fuoridalcoro -