La Germania toglie lo stipendio ai non vaccinati in quarantena (Di mercoledì 22 settembre 2021) In Germania niente stipendio ai non vaccinati che si trovano in quarantena per Covid: è quanto deciso dai ministri della Sanità dei Laender d'intesa con il titolare della Sanità nazionale, Jens Spahn. La misura, che dovrebbe entrare in vigore a partire dal primo novembre, prevede che sia posta fine al "pagamento continuato dei salari" per chi, "pur avendo la possibilità, rifiuta la vaccinazione contro il coronavirus". Il diritto al pagamento del salario continuato rimane in caso di malattia. Finora era in vigore un risarcimento per chi entrava in quarantena dopo esser risultato positivo in seguito ad un tampone. La nuova norma prevede che i lavoratori tedeschi non potranno più ricevere aiuti statali se in isolamento, ma non vaccinati.

