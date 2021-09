Il 26 referendum per il biodistretto in Trentino (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tutelare la salute, l’ambiente e la biodiversità attraverso l’istituzione su tutto il territorio agricolo della Provincia Autonoma di Trento di un distretto biologico. E’ questa la richiesta di quasi 14.000 cittadini trentini che hanno deciso di affidarsi allo strumento referendario per invertire una tendenza estremamente preoccupante: la provincia di Trento è ai primi posti in Italia per consumo di pesticidi per ettaro di Sau (Superficie Agricola Utilizzata), con un trend in crescita negli ultimi anni, e agli ultimi posti per … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tutelare la salute, l’ambiente e la biodiversità attraverso l’istituzione su tutto il territorio agricolo della Provincia Autonoma di Trento di un distretto biologico. E’ questa la richiesta di quasi 14.000 cittadini trentini che hanno deciso di affidarsi allo strumento referendario per invertire una tendenza estremamente preoccupante: la provincia di Trento è ai primi posti in Italia per consumo di pesticidi per ettaro di Sau (Superficie Agricola Utilizzata), con un trend in crescita negli ultimi anni, e agli ultimi posti per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

