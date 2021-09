Fed | indica possibilità tre aumenti tassi entro 2023**

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. -(Adnkronos) - La Federal Reserve potrebbe avviare il rialzo deiprima di quanto previsto dai mercati e in maniera più consistente, addirittura con tre ritocchi verso l'altofine 2023. E' quanto emerge dalle nuove stime fornite dalla banca centrale Usa al termine della riunione del comitato di politica monetaria, il Fomc. In precedenza la maggior parte dei membri del comitato avevato ladi mantenere ivicini allo zero (il livello attuale fissato a marzo 2020, dopo lo scoppio della crisi coronavirus) almeno fino al 2024. Le valutazioni fornite nelle stimeno una spaccatura a metà del Fomc, con metà dei partecipanti convinti della necessità di attuare il primo rialzo già nel 2022 mentre l'altra metà lo vede più probabile l'anno ...

Questo termine indica una manovra di politica monetaria decisa da una banca centrale, in questo ... Se le attese per il meeting Fed di questa settimana sono così alte è perchè nel corso dell'... il nuovo dato un aumento del 5,6%, meno sia del dato precedente (6,4%), sia delle ... Sono le stesse paure che serpeggiavano nelle riunioni della Fed nei fatidici giorni dell'estate del 2008.