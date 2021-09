È morto l’attore Willie Garson, l’indimenticabile Stanford in “Sex and the City” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Willie Garson, storico interprete di Stanford Blatch, l’amico di Carrie Bradshaw in ‘Sex and the City’ e nei suoi sequel cinematografici, è morto a 57 anni. Lo ha annunciato il figlio sui social. «Ti amo così tanto papà. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto», ha scritto Nathen Garson su Instagram. Sono così orgoglioso di te. Sei sempre stato la persona più dura, divertente e intelligente che abbia mai conosciuto», ha aggiunto il figlio. Nessun dettaglio sulla morte è stato rilasciato. Willie Garson ha conquistato il cuore dei fan della popolare serie HBO, trasmessa per la prima volta nel 1998 e andata in onda per sei stagioni, interpretando l’amico ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021), storico interprete diBlatch, l’amico di Carrie Bradshaw in ‘Sex and the’ e nei suoi sequel cinematografici, èa 57 anni. Lo ha annunciato il figlio sui social. «Ti amo così tanto papà. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto», ha scritto Nathensu Instagram. Sono così orgoglioso di te. Sei sempre stato la persona più dura, divertente e intelligente che abbia mai conosciuto», ha aggiunto il figlio. Nessun dettaglio sulla morte è stato rilasciato.ha conquistato il cuore dei fan della popolare serie HBO, trasmessa per la prima volta nel 1998 e andata in onda per sei stagioni, interpretando l’amico ...

