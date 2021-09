Covid oggi Sardegna, 67 contagi e 2 morti: bollettino 22 settembre (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 67 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 22 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti: si tratta di due uomini, uno di 32 anni della provincia di Sassari e l’altro, 83enne, della Città Metropolitana di Cagliari. I nuovi casi sono stati individuati su 9.447 test processati tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 (2 in più rispetto a ieri), 171 quelli in area medica (-7). In isolamento domiciliare ci sono 2.922 (204 in meno rispetto a ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 67 ida coronavirus in, 222021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 2: si tratta di due uomini, uno di 32 anni della provincia di Sassari e l’altro, 83enne, della Città Metropolitana di Cagliari. I nuovi casi sono stati individuati su 9.447 test processati tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 (2 in più rispetto a ieri), 171 quelli in area medica (-7). In isolamento domiciliare ci sono 2.922 (204 in meno rispetto a ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

