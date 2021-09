Benessere animale, l’appello su Twitter contro l’approvazione della certificazione: “È un’operazione solo per mettere un bollino” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una scrofa confinata in gabbia e un suino di 170 chilogrammi che vive su una superficie di 1,1 metri quadrati potrebbero essere considerati come esempi di Benessere animale, secondo il metodo di certificazione che sta per essere votato in Conferenza Stato-Regioni, nell’ambito del Sistema di qualità nazionale per il Benessere animale istituito con il Decreto Rilancio. Lo denuncia una coalizione di organizzazioni ambientaliste, animaliste e dei consumatori (lanciando un Twitterstorm con hashtag #BugieInEtichetta), che chiede vengano rivisti gli standard di certificazione a cui i ministeri delle Politiche Agricole e della Salute, insieme ad Accredia, l’ente nazionale di certificazione “hanno lavorato a porte chiuse durante gli ultimi due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una scrofa confinata in gabbia e un suino di 170 chilogrammi che vive su una superficie di 1,1 metri quadrati potrebbero essere considerati come esempi di, secondo il metodo diche sta per essere votato in Conferenza Stato-Regioni, nell’ambito del Sistema di qualità nazionale per ilistituito con il Decreto Rilancio. Lo denuncia una coalizione di organizzazioni ambientaliste, animaliste e dei consumatori (lanciando unstorm con hashtag #BugieInEtichetta), che chiede vengano rivisti gli standard dia cui i ministeri delle Politiche Agricole eSalute, insieme ad Accredia, l’ente nazionale di“hanno lavorato a porte chiuse durante gli ultimi due ...

