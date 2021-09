Amici 21, lo sfogo del figlio di Gigi D’ Alessio: “da fuori sembra tutto più bello” (Di mercoledì 22 settembre 2021) LDA, figlio di Gigi D' Alessio, fa parte della nuova scuola di Amici 21: il ragazzo soffre per i pregiudizi che ci sono su di lui. Nella scuola di Amici 21 LDA, il figlio di Gigi D'Alessio si è sfogato con Rudy Zerbi: Luca, questo è il nome del terzogenito del cantante napoletano, ha raccontato dei pregiudizi che deve affrontare e delle sue aspirazioni nel mondo della musica. L'ingresso di LDA nella scuola di Amici è stato accolto con un certo scetticismo, il ragazzo è figlio di Gigi D'Alessio, molti lo hanno considerato il classico raccomandato, altri invece pensano che col suo cognome poteva fare a meno del trampolino di Amici, lasciando il suo banco a qualcuno meno ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 settembre 2021) LDA,diD', fa parte della nuova scuola di21: il ragazzo soffre per i pregiudizi che ci sono su di lui. Nella scuola di21 LDA, ildiD'si è sfogato con Rudy Zerbi: Luca, questo è il nome del terzogenito del cantante napoletano, ha raccontato dei pregiudizi che deve affrontare e delle sue aspirazioni nel mondo della musica. L'ingresso di LDA nella scuola diè stato accolto con un certo scetticismo, il ragazzo èdiD', molti lo hanno considerato il classico raccomandato, altri invece pensano che col suo cognome poteva fare a meno del trampolino di, lasciando il suo banco a qualcuno meno ...

