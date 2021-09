Vittorio Feltri senza mezzi termini su Barbara Palombelli “E’ una signora sgarbata …” (Di martedì 21 settembre 2021) Si continua a parlare di Barbara Palombelli e di quello che è accaduto nei giorni scorsi quando la conduttrice è stata protagonista dell’ennesimo scivolone in diretta TV. In queste ore, a parlare di lei è stato proprio Vittorio Feltri, ovvero il direttore del giornale Libero. Quest’ultimo si è espresso in modo anche piuttosto pesante contro la Palombelli, dicendo addirittura di aver litigato con lei una sera. Poi però è passato a difenderla. Cosa è accaduto? Non si placa la polemica su Barbara Palombelli Pare che Feltri facesse riferimento ad un’occasione ben specifica, ovvero quando è stato ospite in uno dei programmi della Palombelli ed in quella puntata pare si parlasse di presidenti del Consiglio. Ad un certo punto, la ... Leggi su baritalianews (Di martedì 21 settembre 2021) Si continua a parlare die di quello che è accaduto nei giorni scorsi quando la conduttrice è stata protagonista dell’ennesimo scivolone in diretta TV. In queste ore, a parlare di lei è stato proprio, ovvero il direttore del giornale Libero. Quest’ultimo si è espresso in modo anche piuttosto pesante contro la, dicendo addirittura di aver litigato con lei una sera. Poi però è passato a difenderla. Cosa è accaduto? Non si placa la polemica suPare chefacesse riferimento ad un’occasione ben specifica, ovvero quando è stato ospite in uno dei programmi dellaed in quella puntata pare si parlasse di presidenti del Consiglio. Ad un certo punto, la ...

Advertising

fernandella25 : RT @serebellardinel: #Feltri difende a spada tratta #Palombelli! Da due animali simili non c'era d'aspettarsi altro e mi meraviglierei se v… - Damianodanny1 : ZOO CAPITALE ROMA GRUPPO DI CINGHIALI INVADE VIA TRIONFALE IN PIENO GIORNO: PANICO E RABBIA TRA I RESIDENTI VITTOR… - tbuccico69 : Ci mancava solo lui.... - Gandalf1948 : Cinghiali a Roma, Vittorio Feltri: 'Perché Virginia Raggi non deve combatterli' - cocchi2a : RT @serebellardinel: #Feltri difende a spada tratta #Palombelli! Da due animali simili non c'era d'aspettarsi altro e mi meraviglierei se v… -