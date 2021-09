Advertising

RobertoBurioni : Con la salute non si scherza. Lei riposi in pace, voi vaccinatevi. - Corriere : Attivista no vax madre di 4 figlie muore di Covid a 40 anni. Si definiva «libera pensat... - PagellaPolitica : Un disco rotto suona in tutta Europa: i vaccini e i tamponi non funzionano, le mascherine fanno male, ci sono medic… - doomboy : RT @HuffPostItalia: Usa, no-vax madre di 4 figli muore a 40 anni di Covid. Partecipò alle proteste 'Io senza museruola' - HuffPostItalia : Usa, no-vax madre di 4 figli muore a 40 anni di Covid. Partecipò alle proteste 'Io senza museruola' -

NEW YORK, 21 SET - "Smascherata, senza museruola e libera pensatrice". Così si definiva sui social la 40enne della California Kristen Lowery, attivista no-vax e madre di quattro figli morta per il covid il 15 settembre. Lowey aveva partecipato a tante manifestazioni no-vax: in una foto postata sui social indossava una maglietta con la scritta "ex pro vaccini, mi fidavo di loro, mai più", in un'altra mostrava lo ...