“Suo figlio ha avuto un incidente”, ma è una truffa: anziana dà oro e soldi a finti carabinieri (Di martedì 21 settembre 2021) Bergamo. L’ultimo caso, in alta Valle Seriana, ha visto nel mirino una pensionata di settantacinque anni, che ha ricevuto la telefonata da un uomo che si è qualificato come carabiniere del Comando in Sardegna e la informava che il figlio aveva causato un grave incidente ed era stato arrestato, che la situazione era delicata e che per sistemare tutto servivano in fretta 7000 euro da versare ad un avvocato per tutelare il figlio. Nonostante le continue raccomandazioni da parte delle forze di polizia, le truffe proseguono senza sosta, e i malintenzionati vanno ancora a segno. L’allarme, l’ennesimo, arriva da Adiconsum Bergamo e gli obiettivi rimangono sempre, in grande maggioranza, gli anziani. “I protagonisti hanno la parlantina sciolta – spiega Mina Busi, presidente dell’associazione dei consumatori vicina alla Cisl -, sanno come ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 settembre 2021) Bergamo. L’ultimo caso, in alta Valle Seriana, ha visto nel mirino una pensionata di settantacinque anni, che ha ricevuto la telefonata da un uomo che si è qualificato come carabiniere del Comando in Sardegna e la informava che ilaveva causato un graveed era stato arrestato, che la situazione era delicata e che per sistemare tutto servivano in fretta 7000 euro da versare ad un avvocato per tutelare il. Nonostante le continue raccomandazioni da parte delle forze di polizia, le truffe proseguono senza sosta, e i malintenzionati vanno ancora a segno. L’allarme, l’ennesimo, arriva da Adiconsum Bergamo e gli obiettivi rimangono sempre, in grande maggioranza, gli anziani. “I protagonisti hanno la parlantina sciolta – spiega Mina Busi, presidente dell’associazione dei consumatori vicina alla Cisl -, sanno come ...

