Serbia, una vita sulla scena del delitto

Lo scrittore serbo Tomislav Marković era adolescente ai tempi della guerra degli anni novanta. Trent'anni dopo riflette sulle origini dell'odio. Quarta parte della serie sulla fine della Jugoslavia e il conflitto che seguì.

Ultime Notizie dalla rete : Serbia una Serbia, una vita sulla scena del delitto Con quella decisione, la Serbia si autoproclamò una nazione indipendente e sovrana, e smise di rispettare l'ordinamento giuridico della Jugoslavia. La Serbia fu, di fatto, il primo paese a uscire ...

In Romania balzo di contagi e di morti per Covid ... al pari degli altri Paesi dei Balcani, è stata travolta da una nuova forte ondata covid. Dopo un'... Dati allarmanti sulla ripresa della pandemia riguardano nella regione in particolare anche Serbia, ...

Serbia, una vita sulla scena del delitto - Tomislav Markovic Internazionale Serbia, una vita sulla scena del delitto Lo scrittore serbo Tomislav Markovic era adolescente ai tempi della guerra degli anni novanta. Trent’anni dopo riflette sulle origini dell’odio. Quarta parte della serie sulla fine della Jugoslavia e ...

Kosovo, la polizia impone targhe temporanee alle auto in arrivo dalla Serbia: tensioni al Nord Proteste al confine fra Kosovo e Serbia, dopo che le autorità kosovare hanno imposto la rimozione delle targhe serbe dalle auto in ingresso nel Paese. Vanno infatti sostituite con altre, temporanee e ...

