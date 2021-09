Reazione a catena | l’errore sorprende Liorni | ma c’è spazio per l’emozione

Leggi su chenews

(Di martedì 21 settembre 2021) Nuova entusiasmante puntata di: un erroreMarco, ma il momento anticipa una grande emozione M.(fonte foto: Raiplay)Una nuova emozionante ed appassionante puntata in onda a, l’amato e noto programma dal grande successo e dal grande seguito condotto su Rai 1 da Marco: un errore a sorpresa colpisce l’attenzione, ma anticipa un momento dalle forti emozioni. Ma di cosa si tratta in particolare? Un appuntamento fisso e molto amato dal folto e nutrito pubblico televisivo, quello in onda su Rai 1, dove non manca mai buon umore, serenità, divertimento e sorrisi, ma anche pathos e momenti molto intensi. Chi segue il programma da tempo e con passione sa bene che durante la ...