Quantic Dream vince la causa per diffamazione contro il giornale francese Le Monde

Quantic Dream ha vinto la causa per diffamazione contro il quotidiano francese Le Monde, che aveva pubblicato anni fa affermazioni da parte dei dipendenti dello studio di presunte molestie, omofobia, razzismo e sessismo sul posto di lavoro. All'inizio del 2018, tre media Le Monde, Mediapart e Canard PC hanno pubblicato rapporti che denunciavano un ambiente di lavoro tossico a Quantic Dream. Lo studio ha negato le accuse e ha citato in giudizio Le Monde e Mediapart per diffamazione, mentre nessuna azione legale è stata avviata contro Canard PC. Ora, dopo 3 anni, lo sviluppatore di Detroit: Become Human ha vinto la causa contro Le Monde.

