Positivo il Mercato americano

(Di martedì 21 settembre 2021) (Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,31%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500, che si porta a 4.369 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,36%); come pure, guadagni frazionali per l'S&P 100 (+0,33%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori sanitario (+0,47%) e utilities (+0,42%). Il settore beni industriali, con il suo -0,51%, si attesta come peggiore del Mercato. Al top tra i giganti di Wall Street, American Express (+2,46%), Home Depot (+0,98%), Nike (+0,81%) e McDonald's (+0,73%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su DOW, che prosegue le contrattazioni a -1,32%. Piccola perdita per 3M, che scambia con un -0,99%. Tentenna Walgreens Boots Alliance, che cede lo 0,70%.

